Haberler Yaşam Haberleri Bolu-Ankara yolunda kar yağışı etkili oluyor: Araç kuyruğu 20 km’ye ulaştı
Giriş Tarihi: 18.1.2022 21:46 Son Güncelleme: 18.1.2022 21:55

Bolu-Ankara yolunda kar yağışı etkili oluyor: Araç kuyruğu 20 km’ye ulaştı

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Bolu-Ankara yolunda kar yağışı etkili oluyor: Araç kuyruğu 20 km’ye ulaştı

Bolu-Ankara istikametinde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu, kuyruk 20 km’yi buldu.

Bolu'da etkili olan kar yağışı ile okulların tatil edilmesinin ardından ulaşımda da ciddi aksaklıklara sebep oluyor. Bolu-Ankara yolunda etkili olan kar yağışı sonrası Ankara istikametinde 20 km civarı kuyruk oluşurken, İstanbul istikametinin açık olduğu görüldü.

Kar yağışının yoğun olarak devam ettiği Bolu'dan, İstanbul istikameti yönünde yolculuk halinde olan MHP MYK üyesi Nevzat Ünlütürk, "Çok yoğun kar yağışı var. Ankara yönünde kuyruk 20 km'yi bulmuş durumda. Yatan tırlar var, ambulanslar müdahale için olay yerinde" ifadelerini kullandı.

Yağışın yoğun olarak devam ettiği görüntülerde uzun tır kuyrukları oluştuğu görülüyor.

Bolu-Ankara yolunda kar yağışı etkili oluyor: Araç kuyruğu 20 km’ye ulaştı | Video

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Bolu-Ankara yolunda kar yağışı etkili oluyor: Araç kuyruğu 20 km’ye ulaştı
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