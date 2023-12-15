Bolu ATAK Derneği, AFAD akreditasyonunu tamamladı

Bolu Adalet Teşkilatı Arama ve Kurtarma Derneği (Bolu ATAK), 12 Aralık 2023 tarihinde Bolu AFAD İl Müdürlüğünün Civril mevkiinde bulunan alanında düzenlediği AFAD akreditasyon eğitimini başarıyla tamamladı. Dernek, ülke geneli ve uluslararası alanda meydana gelebilecek afetlerde görev yapabilmek için gerekli olan uygunluk belgesini almayı hak kazandı.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Ali Keleş, Bolu Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Sabuncuoğlu ve Bolu İdare Mahkemesi Başkanı Tuncay Atakan'ın destekleriyle kurulan Bolu ATAK Derneği, 36 üyeden oluşan bir ekip olarak afet yönetiminin her aşamasında görev almaya hazır konuma geldi.

AFAD Akreditasyon eğitiminin uygulamalı bölümünde Ankara'dan gelen bir mentor ve Bursa'dan gelen 3 kişilik AFAD heyeti gözetiminde Bolu AFAD İl Müdürlüğüne ait alanda, ilk olarak BOO merkezi kurulumunu gerçekleştiren Bolu ATAK Derneği, alanın yakınında bulunan enkaz bölgesinde, gerçekten deprem olmuş gibi bir senaryo uyguladı.

Dernek üyeleri saatler süren çalışmalar neticesinde enkaz altında kalan bir yaralı ile hayatını kaybeden bir afetzedeye ulaşarak kısa süre içerisinde tahliye edilmelerini sağladılar

Eğitim sonunda, AFAD yetkilileri, Bolu ATAK Derneği'ni tebrik ederek, akreditasyon ile ilgili olumlu rapor hazırlayacaklarını söylediler.

Bolu ATAK Derneği Başkanı Mustafa Kemal Köseer, uygulama sınavı sonrası yaptığı açıklamada, AFAD Akreditasyon eğitimini tamamlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"GELEBİLECEK AFETLERDE GÖREV YAPABİLMEK İÇİN HAZIRIZ"

Köseer, "Bolu ATAK Derneği olarak, afet yönetiminin her aşamasında gönüllü olarak rol almak istiyoruz. Bu nedenle, AFAD Akreditasyon eğitimine katıldık ve başarıyla tamamladık. Bu eğitim, bize afetlere hazırlıklı olma, afetlere müdahale etme ve afet sonrası iyileştirme konularında çok önemli bilgi ve beceriler kazandırdı. Eğitimi veren AFAD yetkililerine teşekkür ediyoruz. Bundan sonra, Bolu başta olmak üzere, ülke geneli ve uluslararası alanda meydana gelebilecek afetlerde görev yapabilmek için hazırız." dedi.

AFAD AKREDİTASYON EĞİTİMİ NEDİR?

AFAD Akreditasyon eğitimi, AFAD tarafından afet durumlarında gönüllü ve personel kapasitesi ile arama kurtarma ve diğer çalışmalara katkı sağlayabilecek organizasyonların standartlara uyum, denetim ve belgelendirmesini amaçlayan bir projedir.

Eğitim, teorik ve uygulamalı olarak iki bölümden oluşuyor. Teorik bölümde, afet yönetimi, afet psikolojisi, afet bilinci, afet iletişimi, afet planlaması, afet risk azaltma, afet müdahale, afet sonrası iyileştirme gibi konular işleniyor. Uygulamalı bölümünde ise, arama kurtarma teknikleri, ilk yardım, yangın söndürme, enkaz kaldırma, tahliye, tahkimat, kurtarma ekipmanları, BOO (Base of Operation / Bölge Operasyon Ofisi) kurulumu gibi konularda pratik yapılıyor.