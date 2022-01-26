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Giriş Tarihi: 26.1.2022 17:12

Bolu Dağı Geçidi Tünel İşletme Bölgesi'nde otoyolun İstanbul yönü ulaşıma açıldı

AA
Bolu Dağı Geçidi Tünel İşletme Bölgesi’nde otoyolun İstanbul yönü ulaşıma açıldı

Anadolu Otoyolu'nun, Bolu Dağı Geçidi Tünel İşletme Bölgesi'nde geçici olarak ulaşıma kapatılan İstanbul yönü açıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğünden (KGM) yapılan açıklamaya göre, saat 13.45 itibarıyla geçici olarak ulaşıma kapatılan güzergahta, Karayolları ekiplerince sol şeritte biriken karlar temizlenerek yolun genişletilmesinin ardından saat 15.10 itibarıyla ulaşım sağlanmaya başlandı.

Öte yandan kar yağışı nedeniyle uygulanan İstanbul istikametine araç geçiş kısıtlamasının dün kaldırılmasıyla Anadolu Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli kesimlerinde trafik akışı normal seyrinde ilerliyor.

Karayolları ve bölge trafik ekiplerinin denetimlerini sürdürdüğü güzergahlarda trafik akışının sakin olduğu gözlemleniyor.

Kar yağışının aralıklarla hafif etkili olduğu Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde ulaşımın aksamaması için yoğun mücadele veren Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Yol kenarları ve üst geçitlerde biriken karların temizlenmesi için bir süreliğine trafiğe kapatılan güzergahlar, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden açılıyor.

Güzergahlarda Ankara yönünde de trafik normal seyrediyor.

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Bolu Dağı Geçidi Tünel İşletme Bölgesi'nde otoyolun İstanbul yönü ulaşıma açıldı
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