Haberler Yaşam Haberleri Bolu Dağı geçişinde feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı!
Giriş Tarihi: 16.11.2022 10:39 Son Güncelleme: 16.11.2022 10:46

Bolu Dağı geçişinde feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı!

Bolu Dağı'nın D-100 yolu geçişinde, TIR'ın dorsesine arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Hasan Ali Bulut hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

DHA
Bolu Dağı geçişinde feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı!

Kaza, gece D-100 yolunun Bolu Dağı Bakacak mevkisinde meydana geldi. Ankara yönündeki Hasan Ali Bulut'un kullandığı 81 FC 575 plakalı otomobil, aynı yöndeki Cemal Günenç'in kullandığı 7800 HVZ plakalı TIR'ın dorsesine çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Hasan Ali Bulut ile aynı araçtaki yolcu Fuat Caner yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Hasan Ali Bulut, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Fuat Caner'in ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCEL: Motorine indirim geldi! Akaryakıta indirim sonrası il il benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı ne kadar,?
Benzin ve mazot fiyatı SON DAKİKA: Yeni indirim! Benzin ve motorin ne kadar kaç TL oldu? İşte İstanbul dahil akaryakıt fiyatları
SON DAKİKA: Bakan Nebati'den asgari ücret 2023 açıklaması: Çalışanların lehine yeni adımlar atılacak!
EYT SON DAKİKA: Yaş şartı kalktı! İşte eksik primi olan emeklilikte yaşa takılanlar için emeklilik yöntemi
EYT SON DURUM (16 Kasım 2022): Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası Meclise gidiyor! 2022 EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, şartları ne?
İstiklal Caddesi'nde İYİ Parti heyetine tepki: Ayıptır, utanın...
Emekli zammı hesaplama 2023 ile emeklinin maaşı netleşiyor! SSK Bağ-kur en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli zammı son durum 2023
İl il TOKİ kura çekimi takvimi güncel 2022: İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar nasıl açıklanacak?
Son dakika | Polonya'ya Rus füzeleri mi düştü? NATO ve bölge ülkelerinden peş peşe açıklamalar
EYT YASASI SON DAKİKA: İşte kısmi emeklilik formülü! Eksik primi olanlara toplu ödeme
ARKADAŞINA GÖNDER
Bolu Dağı geçişinde feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA