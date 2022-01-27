Bolu Dağı tır geçişlerine kapatıldı

Yoğun kar yağışı bir gün aradan sonra özellikle Bolu Dağı İstanbul Bolu arasını etkilemeye başladı. Bölge trafik ekipleri, bu kesimde kar yağışının etkili olması nedeniyle tırların geçişini yasaklarken, tankerlerin ise müsait alanlarda depolama yöntemiyle araç trafiğine çıkışları engellendi.

Bir haftadır ülkemizi ve Bolu'yu etkisi altına alan kar yağışı bir gün aranın ardından yeniden etkili olmaya başladı. Bolu-İstanbul güzergahının kapanmaması için Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri bu sabahtan itibaren yeniden alarma geçti. Bolu Mevkiinin açık tutulması için tırlara geçiş izni verilmezken, tankerlerin ise en yakın bölgelerde yolu işgal etmeyen yerlerde parklanma yapması için çalışmalar başlattı. Bölge Trafik yetkilileri, sürücüleri uyararak, zorunlu olmadıkça özel araç sahiplerinin seyahat etmemelerini ve kesinlikle araçlarda zincir takılı olması konusunda bilgilendirme yaptı.