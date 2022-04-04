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Giriş Tarihi: 4.4.2022

Bolu Dağı Tüneli heyelandan kapandı

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Bolu Dağı Tüneli heyelandan kapandı

Bolu Dağı Tüneli’nin girişinde meydana gelen heyelan nedeniyle tünel çift yönlü olarak ulaşıma kapandı. Yolu açmak için çalışmalar sürdürülüyor. Bolu Valisi Ahmet Ümit, bölgede heyelan tehlikesinin devam ettiğini söyledi

TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti girişinde önceki gece toprak kayması meydana geldi. Tünelin üzerindeki toprağın yola kayması sonucu, TEM yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde toprak yığının altında herhangi bir aracın kalmadığı belirlendi. Otoyolda İstanbul yönüne gitmekte olan araç sürücüleri Abant kavşağından, Ankara yönüne gidenler ise Kaynaşlı kavşağından D-100 Karayolu'na yönlendirildi. Karayolları ekipleri, yol üzerindeki toprağı kaldırmak için iş makineleriyle çalışma başlattı. Bolu Valisi Ahmet Ümit de olay yerine gelerek çalışmaları yerinde inceledi. Bölgede heyelan tehlikesi devam ederken, tünelin tedbir amacıyla çift yönlü ulaşıma kapatıldığı belirtildi. Bolu Valisi Ahmet Ümit, araç sürücülerinin D-100 karayolundan ulaşımlarını rahat bir şekilde sağladıklarını belirterek, "Önceki gece saat 19.50 civarında tünelin Düzce'den Ankara istikametine girişinde bir heyelan meydana geldi.



En önemli tesellimiz heyelanın altında herhangi bir araç ya da canlı kalmadı. O bakımdan teselli buluyoruz. Yolu hem geliş hem de gidiş istikametinde kapatmak zorunda kaldık. Bir taraftan heyelanın atıkları yoldan temizlenmeye başladı. Ama neticede burası temizlense de teknik elemanlar, mühendisler tarafından konu incelenip izin verilinceye kadar yolu kapalı tutmak mecburiyetindeyiz. Yol şu an D-100 Karayolu'ndan Abant kavşağından çalışıyor. Ulaşım açısından bir problemimiz yok" dedi. Karlar eriyinceye kadar heyelan tehlikesi olduğunu ve başka yerlerde de heyelanlar gerçekleştiğini ifade eden Vali Ümit, "Bu sene iyi bir kış geçirdik. Aynı zamanda son günlerde hava bir anda iyileşmeye başladı. Isı yükselmeye başladı. Bunun getirdiği birtakım sıkıntılar bekleniyor. Buna göre tedbirli olmamız gerekiyor. Dün lodos vardı. Lodosun çok etkisi olduğunu düşünüyorum. Yarın da rüzgarlı olacağı söyleniyor. Bundan sonra da mevcut karlar eriyinceye kadar sıkıntılara karşı tedbirli olmak lazım" diye konuştu.

BOLU- MENGEN KARAYOLU DA TRAFİĞE KAPANDI
BOLU-MENGEN karayolunun Yumrutaş mevkiinde de heyelan meydana geldi. Bolu'yu Zonguldak ve Bartın'a bağlayan yol heyelan nedeniyle tamamen trafiğe kapandı. Bölgede ulaşım Gökçesu beldesinde bulunan alternatif yoldan sağlanıyor.

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Bolu Dağı Tüneli heyelandan kapandı
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