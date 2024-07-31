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Giriş Tarihi: 31.7.2024 10:27 Son Güncelleme: 31.7.2024 10:34

Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı

Bolu Dağı Tüneli tüpünün 67 metre uzatılması çalışması nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma sabah saatlerinde kapatıldı. Çalışma sebebiyle sürücüler Kaynaşlı’ya kadar D-100’den ulaşımını sağlayacak.

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde çalışmalar başladı. Sabah saat 08.45 itibariyle İstanbul istikametine ulaşım Abant Kavşağı'ndan kapatıldı. İstanbul yönündeki tüpünün uzatılması çalışmaları nedeniyle yol 50 gün trafiğe kapalı kalacak.

Tünelin 67 metre uzatılması ve iki viyadükte 4 adet genleşme derzinin değiştirilmesi amacıyla otoyolun İstanbul yönü yarın saat 08.00'den itibaren ulaşıma kapatılacak. İstanbul yönüne gidecek sürücüler Abant gişelerinden çıkarak D-100 kara yolunu kullanacaklar. Sürücüler Kaynaşlı gişelerinden tekrar otoyola girecekler.

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Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
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