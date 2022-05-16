Bolu Dağı tüneli kapatıldı

Tünelin İstanbul istikametine kapanmasının ardından D-100'de büyük bir araç yoğunluğu başladı. Karayolları yetkilileri, Cumartesi ve Pazar günlerinde trafik akışının daha fazla olmasını beklediklerini belirterek, ona göre Bölge Trafik ekipleriyle birlikte önlemlerin alınacağı bildirerek, sürücüler yol güzergahında daha dikkatli olunmasını istediler.