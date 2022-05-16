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Giriş Tarihi: 16.5.2022 14:39 Son Güncelleme: 16.5.2022 14:46

Bolu Dağı tüneli kapatıldı

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Bolu Dağı tüneli kapatıldı

Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü yapılacak genleşme derz değişimi sebebiyle 35 gün boyunca saat 10.30 itibariyle trafiğe kapatıldı. Bazı sürücüler yolun kapandığı karayolları ekiplerinden öğrendi.

Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü yapılacak genleşme derz değişimi sebebiyle 35 gün boyunca trafiğe kapatıldı. İstanbul yönüne gidecek sürücüler D-100 Karayolu'na yönlendiriliyor. Sürücüler, D-100 Abant kavşağını yönlendirildikten sonra Bolu Dağı, Kaynaşlı ve Düzce istikametini kullanarak İstanbul'a ulaşacaklar.

Türkiye'nin en önemli karayolu geçiş güzergahı olan Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünde bulunan viyadüklerde genleşme derzi değişimi çalışması başlatıldı. Abant- Kaynaşlı Gişeleri arası İstanbul yönünde bugün başlayan çalışmalar 20 Haziran tarihinde sonlandırılacak.

Çalışma yapılacak 35 gün boyunca TEM'in İstanbul yönüne gitmek isteyen sürücüler D-100 Karayolu'na yönlendirilecek. Yolun kapanacağını bilmeyen bazı kamyon sürücüleri, bölgede görev yapan basın mensuplarından yardım isteyerek hangi güzergahı kullanmalarını sordular.

Tünelin İstanbul istikametine kapanmasının ardından D-100'de büyük bir araç yoğunluğu başladı. Karayolları yetkilileri, Cumartesi ve Pazar günlerinde trafik akışının daha fazla olmasını beklediklerini belirterek, ona göre Bölge Trafik ekipleriyle birlikte önlemlerin alınacağı bildirerek, sürücüler yol güzergahında daha dikkatli olunmasını istediler.

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Bolu Dağı tüneli kapatıldı
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