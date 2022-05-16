Bolu Dağı tüneli kapatıldı

Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü yapılacak genleşme derz değişimi sebebiyle 35 gün boyunca trafiğe kapatıldı. İstanbul yönüne gidecek sürücüler D-100 Karayolu'na yönlendiriliyor. Sürücüler, D-100 Abant kavşağını yönlendirildikten sonra Bolu Dağı, Kaynaşlı ve Düzce istikametini kullanarak İstanbul'a ulaşacaklar.
Türkiye'nin en önemli karayolu geçiş güzergahı olan Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünde bulunan viyadüklerde genleşme derzi değişimi çalışması başlatıldı. Abant- Kaynaşlı Gişeleri arası İstanbul yönünde bugün başlayan çalışmalar 20 Haziran tarihinde sonlandırılacak.
Tünelin İstanbul istikametine kapanmasının ardından D-100'de büyük bir araç yoğunluğu başladı. Karayolları yetkilileri, Cumartesi ve Pazar günlerinde trafik akışının daha fazla olmasını beklediklerini belirterek, ona göre Bölge Trafik ekipleriyle birlikte önlemlerin alınacağı bildirerek, sürücüler yol güzergahında daha dikkatli olunmasını istediler.