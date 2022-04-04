Bolu Dağı tüneli trafiğe açıldı

Heyelan nedeniyle Cumartesi akşamı ulaşıma kapanan ve 2 gündür yol temizleme çalışmasının ardından Bolu Dağı Tüneli bugün saat 16:00 itibariyle ulaşıma açıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü, 2 Nisan da heyelan nedeniyle kapanan Bolu Dağı Tünelinde heyelan kaldırma çalışmalarının sona erdiğini temizlik çalışmalarının ardından tünelin bugün saat 16:00 itibariyle ulaşıma açıldığını ve Ankara ile İstanbul güzergahlarında trafik her iki yönden de ikişer şerit olarak kullanılacak.

Ayrıca Karayolları ekipleri yol üzerinde ve yol kenarlarındaki çamur birikintilerini tazyikli suyla temizleme işlemlerine devam ediyor.