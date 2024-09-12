Bolu Dağı Tüneli’nde feci kaza: Baba gözyaşlarını tutamadı

Kaza, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli geçişinde Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden Ramazan T. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.
Kontrolden çıkan otomobil, tünel içerisinde önce kaldırıma ardından acil çıkış kapısına çarptı. Meydana gelen kazada sürücü Ramazan T., eşi ve kızı yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Karayolları ekipleri tarafından tünelin Ankara istikameti trafiğe kapatıldı.