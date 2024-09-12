Bolu Dağı Tüneli’nde feci kaza: Baba gözyaşlarını tutamadı

Kontrolden çıkan otomobil, tünel içerisinde önce kaldırıma ardından acil çıkış kapısına çarptı. Meydana gelen kazada sürücü Ramazan T., eşi ve kızı yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Karayolları ekipleri tarafından tünelin Ankara istikameti trafiğe kapatıldı.