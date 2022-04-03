Bolu Dağı Tüneli’nde önce kaza sonra da heyelan

TEM yolu Bolu Dağı Tünelinin Ankara tarafında toprak kayması meydana geldi. Tünelin üzerindeki toprağın kayarak otoyola düşmesi sonucu, tünel girişinde TEM yolu çift yönlü olarak trafiğe kapandı. Gece boyu çalışmaların sürdüğü tünelde sabah saatlerinde de çalışmalara devam edildi.

TEM yolu Bolu Dağı Tünelinin Ankara tarafında toprak kayması meydana geldi. Tünelin üzerindeki toprağın kayarak otoyola düşmesi sonucu, tünel girişinde TEM yolu çift yönlü olarak trafiğe kapandı. Heyelan sonrası Bolu Dağı Tüneli'nde yol açma çalışmaları devam ediyor. Yolun İstanbul istikametindeki toprak yığını iş makinelerinin yardımıyla kaldırıldı, ekiplerin Ankara yönündeki çalışmaları sürüyor. Bolu valisi Ahmet Ümit, zincirleme kazanının ve bir kişinin ölümünün ardından böylesine bir felaketin daha kendilerini üzdüğünü belirterek; "Tünelin ve yolun açılması için dün geceden beri karayolları, İl Özel İdare Müdürlüğünün küm ekipleri seferber olmuş durumda, Bolu Dağı tüneli karayolları açısından adeta bir can damarıdır. Bu gün akşam saatlerinde tünelin yeniden hizmete girmesini için seferber olduk. Kısa bir sürede yol yeniden açılacaktır" dedi.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde dün akşam saatlerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma tamamen kapanan yolun açılması için Karayolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yolun İstanbul istikametindeki toprak yığını iş makinelerinin yardımıyla kaldırıldı. Ekipler Ankara yönünde çalışmalarını sürdürüyor. Havanın aydınlanmasıyla dağın yamacından kopan toprak parçasının büyüklüğü de ortaya çıktı. Otoyolun ekiplerin yapacağı çalışmaların ardından ulaşıma açılacağı bildirildi. Otoyolda İstanbul yönüne gitmekte olan araç sürücüleri Abant kavşağından, Ankara yönüne gidenler ise Kaynaşlı kavşağından D-100 Karayolu'na yönlendiriliyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Anadolu Otoyolu, Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde meydana gelen heyelan nedeniyle güzergâh Ankara yönünde 3 şerit, İstanbul yönünde 1 şerit olmak üzere trafiğe kapatılmıştır. Trafik İstanbul istikametinde Abant'tan, Ankara istikametinde ise Kaynaşlı'dan D100'e aktarılacaktır." ifadeleri kullanıldı.