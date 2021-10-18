Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bolu Dağı'nda sağanak ve yoğun sis ulaşımı etkiliyor
Giriş Tarihi: 18.10.2021 09:13

Bolu Dağı'nda sağanak ve yoğun sis ulaşımı etkiliyor

AA
Bolu Dağı’nda sağanak ve yoğun sis ulaşımı etkiliyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve yoğun sis etkili oluyor.

D-100 kara yolunun Düzce ve Bolu kesimleri Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak, Elmalık ve Seymenler mevkilerinde etkili olan sağanak ve sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Bölgede yoğun sis ve yağış nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Güzergahlarda tedbir alan trafik ekipleri, sürücülerden takip mesafesini korumalarını istedi.

Bu arada, Bolu kent merkezinde de sis ve sağanak etkili oluyor.

Meteoroloji yetkilileri, yağış ve sisin devam edeceğinin öngörüldüğünü belirtti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bolu Dağı'nda sağanak ve yoğun sis ulaşımı etkiliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA