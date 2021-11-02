Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bolu Dağı’nda yoğun sis! Göz gözü görmüyor...
Giriş Tarihi: 2.11.2021 10:18 Son Güncelleme: 2.11.2021 10:25

Bolu Dağı’nda yoğun sis! Göz gözü görmüyor...

İHA
Bolu Dağı’nda yoğun sis! Göz gözü görmüyor...

Bolu Dağı’nda oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesin yer yer 5 metreye kadar düştü. Yoğun sis nedeniyle sürücülere zor anlar yaşıyor.

Bolu'da, sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yoğun sis etkili oluyor. Özellikle, D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Bolu Dağı’nda göz gözü görmüyor

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bolu Dağı’nda yoğun sis! Göz gözü görmüyor...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA