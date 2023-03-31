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Giriş Tarihi: 1.4.2023

Bolu eksi 20’yi gördü

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
MURAT YILDIRIM
Bolu eksi 20’yi gördü
Soğuk ve yağışlı hava yurdun bazı bölgelerinde etkisini sürdürüyor. Kar yağışı Erzurum, Elazığ, Kars, Ardahan ve Şırnak'ta etkili olurken, Diyarbakır'ın Silvan ve Kulp ilçeleri ile Adıyaman'ın Sincik ilçesi de martın son gününe beyaz örtüyle uyandı. Elazığ-Malatya karayolunda ulaşım aksadı. Rize, Giresun ve Erzincan'da bazı köy yolları kapandı. Muş'ta 10 gün önce yaylalara çıkarılan hayvanlar, 2 gündür etkili olan fırtına ve kar nedeniyle, ahırlara geri getirildi. Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Samat köyü ise önceki gece eksi 20.2, Merkeze bağlı Batı Karadeniz Araştırma Ormanı eksi 20.1, Dörtdivan ilçesi ise eksi 19 derece ile Türkiye'nin en soğuk 3 noktası oldu. Doğu'da da önceki gece sıcaklıklar, Bayburt'ta eksi 10, Erzurum ve Ardahan'da eksi 7, Kars'ta eksi 5 dereceye kadar düştü.

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Bolu eksi 20’yi gördü
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