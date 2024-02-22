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Giriş Tarihi: 23.2.2024

Bolu için sevindiren ihale

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Bolu için sevindiren ihale
Geçtiğimiz günlerde 150 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesinin yatırım programına alındığı müjdesini veren AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, hastanenin yapım işinin ihaleye çıkarıldığını duyurdu. Coşkunyürek, "İnşallah Bolu'muzda merkez ünitenin yanındaki 46 dönüm üzerine yapacağımız modern ve yüksek teknolojili hastane ile hemşehrilerimize çok daha iyi sağlık hizmeti sunacağız. Karacasu'da yapımı devam eden 250 yataklı Fizik Tedavi Hastanemizi, planladığımız şehir hastanemizi, eski adliye binasının olduğu alana gençlerimize yakışan bir kütüphaneyi de şehrimize kazandıracağız" dedi.
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Bolu için sevindiren ihale
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