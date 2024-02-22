Bolu için sevindiren ihale

Geçtiğimiz günlerde 150 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesinin yatırım programına alındığı müjdesini veren AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, hastanenin yapım işinin ihaleye çıkarıldığını duyurdu. Coşkunyürek, "İnşallah Bolu'muzda merkez ünitenin yanındaki 46 dönüm üzerine yapacağımız modern ve yüksek teknolojili hastane ile hemşehrilerimize çok daha iyi sağlık hizmeti sunacağız. Karacasu'da yapımı devam eden 250 yataklı Fizik Tedavi Hastanemizi, planladığımız şehir hastanemizi, eski adliye binasının olduğu alana gençlerimize yakışan bir kütüphaneyi de şehrimize kazandıracağız" dedi.