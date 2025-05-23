Bolu Kartalkaya faciasından kedisine bakmak istediği için kurtulmuş!

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen korkunç yangında eşiyle birlikte hayatını kaybeden 49 yaşındaki iş adamı Kürşat Yıldız'ın kardeşi müşteki Erkan Yıldız, sorumluların en ağır cezayı almasını gerektiğini söyledi. Yıldız, yangın faciasını kardeşinin aramasıyla öğrendiğini ve kendisine 'bizi kurtar' dediğini aktararak, "Sabah saat 03.41 civarıydı. Telefonu açtığımda kardeşim, 'Erkan abi, otel yanıyor çabuk gel bizi kurtar' dedi. Hızlı bir şekilde giyindim, panik oldum ve 2 dakika sonra tekrar aradım. Korkarak konuşuyorduk, aracıma bindim ve bir daha aradım, bana 'Abi gel, bizim ölümüzü al' dedi. Konuşamıyordu zaten, ben de konuşamadım" dedi.

'OTEL SAHİPLERİ VE YÖNETİM KATINDAKİLER KURTULDU'

Kardeşinin aramasının ardından 1 saat 20 dakika sonra otele vardığını söyleyen Yıldız, yol boyunca hiçbir itfaiye aracının olmadığını, yalnızca küçük bir su tankeri gördüğünü kaydetti. Yıldız, "Otel tamamen yanıyordu. Jandarma ve polis otelin etrafını sarmıştı. 20'ye yakın ambulans ve cenaze aracı vardı ama o saatte hala itfaiye yoktu. İtfaiye geldiğinde zaten iş işten geçmişti. Otelden çıkabilenleri ve bizi yan otele aldılar. Otelin 12. katından yani yönetim katından çıkanları gördüm. O süre zarfında otelden kimsenin çıkabileceğini düşünmüyordum inanılmaz korkunç bir yangın vardı. Kesinlikle tek suçluyu itfaiye olarak görüyorum çünkü hiçbir müdahalede bulunmadı. En son itfaiyenin su deposunu doldurmadığını söylüyorlardı. Bu korkunç bir şey, soğuktan donarmış. Kartalkaya dik ve karlı bir yer. Oraya kadar çıkamadıkları için yangın iyice büyüdü zaten. Otelin sahipleri, yönetim katındakiler hepsi kurtuluyor, aşağı hiçbir ses vermiyorlar. Otelin her tarafı ahşap ve yangınla alakalı hiçbir önlem yok" diye konuştu.

Hayatını kaybeden kardeli Kürşat Yıldız'ın iki kızı olduğunu söyleyen Yıldız, büyük kızının İstanbul'da okuduğunu, sınavları nedeniyle tatile gidemediğini, küçük kızının ise olaydan bir hafta önce yavru kedi aldığını ifade etti. Kürşat Yıldız'ın küçük kızının kediye bakmak için tatile gitmek istemediğini aktaran Yıldız, "Kürşat'ın kızı, kedileri çok seviyordu o yüzden bırakamadı 'ben bakacağım ona' diye anne ve babasıyla beraber tatile gitmedi. İyi ki de gitmemiş, şu an hayatta çok şükür, yanımızda. Bizler bakıyoruz ama onların acıları çok farklı. Bizim acımızda başka bir boyutta, 4 ay oldu hala toparlayamadık" şeklinde konuştu.

'İNŞALLAH ÖRNEK BİR KARAR OLUR'

Müşteki Yıldız'ın avukatı Emre Altun da Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 13 şüpheli hakkında bin 998'er yıla, 19 kişi hakkında ise 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırladığını kaydederek, "Alınacak cezayı düşünürsek bu en azından yakınlarını kaybeden aileler içinde bir nebze vicdanlara su serpecek cinsten olur. Olayı ikiye ayırıp değerlendirmek hukuki olarak daha doğru olur. Bir, yangından önce alınması gereken tedbirler, yükümlülükler noktasındaki hukuki ve cezai sorumluluk, bir de yangının çıkış anından söndürülme anına kadar geçen süreçte devlet kademelerinde doğan hukuki ve cezai yönden sorumluluk var. Olayın üstünden 4 ay gibi bir süre geçti. Olay, müşteki ve ölen kişi sayısı ile alınan raporlar kapsamında çok nitelikli. Kısa denecek bir sürede bu kadar kapsamlı olayda Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı titiz çalıştı ve objektif bir iddianame düzenlendi. Artık kovuşturma aşamasına geçilecek. İnşallah kovuşturma aşamasında da bu titiz çalışma ivedi ve öncelikli şekilde karara, sorumlular yönünden ise ağır ve örnek olacak bir cezaya döner" dedi. Kamu görevlileriyle ilgili soruşturma izin sürecinin devam ettiğini ve Danıştay'ın onay vermesi halinde bakanlık personeli hakkında da ek iddianame düzenlenebileceğini belirten Altun, "Umarım aile yakınları ve kamuoyunun da beklediği şekilde hak edilen cezalar en ağır şekilde verilir ve örnek bir karar olur" ifadelerini kullandı.