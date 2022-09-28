Bolu köylerinde neler oluyor: Anne oğul hastanelik oldu

Bolu'nun Çaydur beldesine bağlı Yuva Köyünde bir hastanın vefat etmesi ve 147 köylü vatandaşın zehirlenme olayının bir benzeri de bu kez Bolu Merkeze bağlı Kındıra köyünde yaşandı. Zehirlenen anne ile oğlu Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Kındıra köyünün yaylasında hayvancılık yapan bir kadın ve oğlu ishal, kusma ve şiddetli ağrı şikayeti ile hastaneye başvurdular. Yapılan tetkiklerde Yuva köyünde yaşanan vakalara benzerlikler görülünce ekipler alarma geçti. Hemen köye giden sağlık müdürlüğü ve özel idare ekipleri sudan ve yemeklerden numune aldılar. Ve geniş çaplı bir araştırma başladı. Kındıra köyünün Yuva köyüne yakın olması ise endişeleri arttırdı.

Zehirlendiği iddia edile anne Ankara Şehir Hastanesine kaldırılırken, oğlunun tedavisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sürdürülüyor. Öte yandan, yuva Köyündeki olayın bir hafta veya 10 gün sonra Ankara Adli Tıp Kurumundan gelecek rapor üzerine netleşmesi beklenirken, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından özel görevlendirilen savcı ise çalışmalarını sürdürüyor.