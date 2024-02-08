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Giriş Tarihi: 8.2.2024 13:34

Bolu sınırında feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara-Bolu sınırında iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

İHA
Bolu sınırında feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı
Kaza, sabah saat 09.30 sıralarında Ankara-İstanbul karayolunda Ankara ile Bolu il sınırında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 NBH 56 plakalı otomobille karşı yönden gelen 06 DGG 781 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada H.U., A.M. ve M.E. hayatını kaybederken, N.M., M.Ö. ve S.İ. yaralandı.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevre hastanelere nakledildi. Güvenlik güçleri kaza yerinde incelemelerde bulunurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Bolu sınırında feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı
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