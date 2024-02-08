Bolu sınırında feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Kaza, sabah saat 09.30 sıralarında Ankara-İstanbul karayolunda Ankara ile Bolu il sınırında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 NBH 56 plakalı otomobille karşı yönden gelen 06 DGG 781 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada H.U., A.M. ve M.E. hayatını kaybederken, N.M., M.Ö. ve S.İ. yaralandı.Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevre hastanelere nakledildi. Güvenlik güçleri kaza yerinde incelemelerde bulunurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.