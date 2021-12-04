Bolu trafiğine kadın eli değiyor

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesinde 20 yıl aradan sonra 4 yıllık polis memurları Nursema Şahin ile Uğur Dündar trafik polisi olarak görev yapmaya başladı. Şehir içi denetimlerinin yanı sıra çeşitli uygulamalara katılan, trafik kazalarında da görev yapan kadın trafikçiler, sürücüler tarafından da ilgiyle karşılandı.
Kadın trafik polisleri Nursema Şahin ile Uğur Dündar, D-100 karayolu üzerinde yapılan kış lastiği uygulamasına katılarak, tek tek lastik ölçümü de gerçekleştirdi. Ayrıca, yine aynı uygulamada ehliyet, ruhsat ve emniyet kemeri denetimi de yaparak kurallara uymayan sürücüleri güler yüzleriyle uyardılar.