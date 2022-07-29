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Giriş Tarihi: 29.7.2022 14:32 Son Güncelleme: 29.7.2022 15:30

Bölücü örgütün "istismar" hücresi

Bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Gençlik Yapılanması'na üç ilde operasyon başlatıldı. Özgürlük ve iyi olanaklar vadettikleri yalanlarla özellikle 18 yaş altı çocukların ve gençlerin bölücü terör örgütüne katılımları için faaliyetler yürüten 11 terörist yakalandı. Bölücü terör örgütüne katılımları için beyinleri yıkanmaya çalışan iki çocuğun ailesi; bölücü terör örgütü üyelerinin çocuklarını istismar ettiklerini ifade ederek teröristlerden şikayetçi oldu.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Bölücü örgütün istismar hücresi

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Bölücü terör örgütü PKK'nın sözde "Gençlik Yapılanması" içerisinde faaliyetler yürüttükleri saptanan 10 bölücü terör örgütü üyesi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Özgürlük ve iyi olanaklar vadettikleri yalanlarla özellikle 18 yaş altı çocukların ve gençlerin bölücü terör örgütüne katılımları için faaliyetler yürüten 11 terörist, Özel Harekat ve havadan helikopter destekli operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

AİLELER ŞİKAYETÇİ OLDU

Gençleri ve çocukları bölücü terör örgütü PKK'ya kazandırma çalışmaları yürüttükleri ve bölücü terör örgütünün kırsal kadrosuna katılım sağlamaya çalıştıkları belirlenen 11 örgüt üyesinin yakalanması için baskın yapılan 10'u İstanbul'da, 1'i Van'da, 1'i ise Muğla'da toplam 12 ayrı adreste detaylı arama yapıldı. Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda; örgütsel içerikli dokümanlar ele geçirildi. Bir adreste çamaşır makinesinin içerisine saklanmış halde dijital materyaller bulundu. Bütün suç unsurlarına incelenmek üzere el konuldu. Bölücü terör örgütüne katılımları için beyinleri yıkanmaya çalışan iki çocuğun ailesinin, bölücü terör örgütü üyelerinin çocuklarını istismar ettiklerini belirterek, teröristlerden şikayetçi oldukları ifade edildi. Operasyonla birlikte bölücü terör örgütü PKK'nın İstismar Hücresi'nin çökertilmiş olduğu ve bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla süreceği vurgulandı.

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Bölücü örgütün "istismar" hücresi
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