Haberler Yaşam Haberleri Bölücü terör örgütü PKK’ya operasyon... Sahte pasaport şebekesi çökertildi
Giriş Tarihi: 10.1.2022 08:30 Son Güncelleme: 10.1.2022 16:13

Bölücü terör örgütü PKK’ya operasyon... Sahte pasaport şebekesi çökertildi

EMİR SOMER EMİR SOMER
Bölücü terör örgütü PKK’ya operasyon... Sahte pasaport şebekesi çökertildi

İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK’ya düzenlenen operasyonda; örgütün sözde “Özel Kuvvetler” biriminde faaliyet yürüttüğü tespit edilen “Avareş Bozan” kod adlı T.A. ile 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.İ.’ye sahte pasaport temin eden 5 şüpheli yakalandı.

Operasyonu İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Bölücü terör örgütü PKK üyelerine sahte pasaport hazırlayan 5 kişi tespit edildi.

Teröristlerin ülke dışına giriş çıkışlarında kullanılmak üzere sahte pasaport üretimi yapan şüpheliler gözaltına alındı.

İstanbul’da PKK operasyonu! Örgüt üyelerine sahte pasaport temin eden 5 şüpheli yakalandı | Video

5 şüphelinin; bölücü terör örgütü PKK'nın İstanbul'daki hücre yapılanmasını organize ettiği ve örgütün sözde "Özel Kuvvetler" biriminde faaliyet yürüttüğü tespit edilen "Avareş Bozan" kod adlı T.A. ile "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.İ. adlı iki teröriste sahte pasaport temin ederek Suriye'ye geçişini sağladıkları saptandı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 pasaport, 2 ruhsatsız tabanca, 10 mermi, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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Bölücü terör örgütü PKK’ya operasyon... Sahte pasaport şebekesi çökertildi
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