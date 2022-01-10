Bölücü terör örgütü PKK’ya operasyon... Sahte pasaport şebekesi çökertildi

Teröristlerin ülke dışına giriş çıkışlarında kullanılmak üzere sahte pasaport üretimi yapan şüpheliler gözaltına alındı.

İstanbul’da PKK operasyonu! Örgüt üyelerine sahte pasaport temin eden 5 şüpheli yakalandı | Video

5 şüphelinin; bölücü terör örgütü PKK'nın İstanbul'daki hücre yapılanmasını organize ettiği ve örgütün sözde "Özel Kuvvetler" biriminde faaliyet yürüttüğü tespit edilen "Avareş Bozan" kod adlı T.A. ile "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.İ. adlı iki teröriste sahte pasaport temin ederek Suriye'ye geçişini sağladıkları saptandı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 pasaport, 2 ruhsatsız tabanca, 10 mermi, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.