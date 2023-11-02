Haberler Yaşam Haberleri Bölücü terör örgütüne operasyon: 10 ilçede 11 gözaltı…
Giriş Tarihi: 2.11.2023 08:59 Son Güncelleme: 2.11.2023 09:02

Bölücü terör örgütüne operasyon: 10 ilçede 11 gözaltı…

İstanbul’un 10 ilçesinde bölücü terör örgütü PKK’ya düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Emir SOMER Emir SOMER
Bölücü terör örgütüne operasyon: 10 ilçede 11 gözaltı…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri; bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye Yapılanması PYD/YPG'ye yönelik önemli tespitler yaptı.

11 GÖZALTI

PYD/YPG içerisinde faaliyet yürüttükleri dönemlere ait bilgi ve fotoğraflar bulunan ve bölücü terör örgütü adına Suriye uyruklu bazı kişilere orman yaktırıp video çektirmeleri yönünde talimatlar verdiklerine dair bilgiler bulunan kişilerin yakalanması için İstanbul'un 10 ilçesinde toplamda 13 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

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Bölücü terör örgütüne operasyon: 10 ilçede 11 gözaltı…
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