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Giriş Tarihi: 1.7.2023 16:24 Son Güncelleme: 1.7.2023 16:47

Bölücü terör örgütüne operasyon: 9 gözaltı…

İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK’ya düzenlenen operasyonda dokuz kişi gözaltına alındı.

Emir SOMER Emir SOMER
Bölücü terör örgütüne operasyon: 9 gözaltı…

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında bölücü ve bebek katili terör örgütü PKK'ya operasyon düzenlendi.

Tespitleri İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri yaptı. İstanbul Emniyeti; 10'u İstanbul'da olmak üzere toplamda 13 adrese eş zamanlı olarak baskın düzenledi. Bölücü terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD içerisinde faaliyetler yürüttükleri tespit edilen dokuz kişi yakalanarak gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve 72 mermi ele geçirildi.

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Bölücü terör örgütüne operasyon: 9 gözaltı…
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