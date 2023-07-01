Bölücü terör örgütüne operasyon: 9 gözaltı…

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında bölücü ve bebek katili terör örgütü PKK'ya operasyon düzenlendi.

Tespitleri İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri yaptı. İstanbul Emniyeti; 10'u İstanbul'da olmak üzere toplamda 13 adrese eş zamanlı olarak baskın düzenledi. Bölücü terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD içerisinde faaliyetler yürüttükleri tespit edilen dokuz kişi yakalanarak gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve 72 mermi ele geçirildi.