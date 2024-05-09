19 yıllık faili meçhul cinayetin düğümü çözüldü

12 Mayıs 2005 tarihinde Bolu'nun Salıbeyler Mahallesi'nde S.D. (29), ölü bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından ölü bulunan vatandaşın birileri tarafından öldürüldüğü tespit edildi.

19 yıldır faili meçhul olarak kalan cinayetin düğümü 2024 yılında çözüldü. Yıllardır Bolu'da yaşayan cinayetin zanlısı devam eden soruşturma kapsamında polis ekiplerinin tespiti neticesinde yakayı ele verdi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayın şüphelisi olduğu tespit edilen İ.Ç.(42), yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.