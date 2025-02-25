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Giriş Tarihi: 25.2.2025 15:54 Son Güncelleme: 25.2.2025 16:04

Bolu'da 2 katlı ev yandı: 1 kişi hayatını kaybetti

Bolu’nun Dörtdivan ilçesinde gece saatlerinde 10 kişinin yaşadığı 2 katlı ev alevlere teslim oldu. Çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Bolu’da 2 katlı ev yandı: 1 kişi hayatını kaybetti

Yangın, Dörtdivan ilçesi Dülger köyünde meydana geldi. Kerim ve Ahmet Yastımoğlu kardeşlere ait 10 kişinin yaşadığı 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Yangında evde bulunanlar tahliye edilmeye başlandı. Evden çıkarılamayan Fatma Yatsımoğlu hayatını kaybetti.

Yangında evde yaşayan bir başka kişi ise ağır yaralandı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda yangın söndürüldü. İki katlı ahşap ev küle döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Bolu'da 2 katlı ev yandı: 1 kişi hayatını kaybetti
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