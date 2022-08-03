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Giriş Tarihi: 3.8.2022 00:25

Bolu'da 28 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

Bolu'da bir tekstil fabrikasında çalışan 28 işçi, öğle yemeğinin ardından mide bulantısı ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu. 26 işçi taburcu olurken, içme suyu ve yemeklerden numune alındı.

DHA
Bolu’da 28 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

Karacaağaç Mahallesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında çalışan işçilerden 28'i, akşam saatlerinde mide bulantısı ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu. İşçilerin öğle yemeğinde tavuk yediklerini ve fabrikadaki çeşme suyundan içtiklerini söylemesi üzerine zehirlenme şüphesiyle olay, İl Tarım Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü yetkililerine bildirildi. Ekipler, işçilerin çalıştığı fabrikaya giderek yemekten ve sudan numune aldı. Ayrıca, bazı işçilerin eğlenmek için gittikleri otelde de yemek yediklerini belirtmesi üzerine İl Tarım Müdürlüğü ekipleri otelin yemeklerinden de numune aldı. Fabrika ve otelden alınan numuneler laboratuvara gönderildi. Hastaneye başvuran işçilerden 26'sı tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 2'sinin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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Bolu'da 28 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
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