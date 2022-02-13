Bolu’da 3 katlı ahşap bina alevlere teslim oldu

Bolu merkeze bağlı Gölyüzü mahallesinde Şehit Kani caddesi üzerinde bulunan ve kullanılmayan 3 katlı ahşap binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ahşap binadan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle 3 katlı binayı saran alevler, ekiplerin 2 saatlik titiz çalışması sonucu söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken 3 katlı bina kullanılamaz hale geldi.

Boş binaya, kimliği belirsiz kişilerce girilerek içeride alkol alındığı iddia edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.