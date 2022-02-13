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Giriş Tarihi: 13.2.2022 13:15 Son Güncelleme: 13.2.2022 13:15

Bolu'da 3 katlı ahşap bina alevlere teslim oldu

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Bolu’da 3 katlı ahşap bina alevlere teslim oldu

Bolu'da, 3 katlı ahşap bir binada yangın çıktı. Can kaybının meydana gelmediği olayda bina, kullanılamaz hale geldi.

Bolu merkeze bağlı Gölyüzü mahallesinde Şehit Kani caddesi üzerinde bulunan ve kullanılmayan 3 katlı ahşap binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ahşap binadan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle 3 katlı binayı saran alevler, ekiplerin 2 saatlik titiz çalışması sonucu söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken 3 katlı bina kullanılamaz hale geldi.

Boş binaya, kimliği belirsiz kişilerce girilerek içeride alkol alındığı iddia edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Bolu'da 3 katlı ahşap bina alevlere teslim oldu
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