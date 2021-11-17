Haberler Yaşam Haberleri Bolu'da 60 kolej öğrencisi yedikleri yemekten sonra hastanelik oldu
Giriş Tarihi: 17.11.2021 07:22

Bolu'da 60 kolej öğrencisi yedikleri yemekten sonra hastanelik oldu

DHA
Bolu’da 60 kolej öğrencisi yedikleri yemekten sonra hastanelik oldu

Bolu'da, 5 yıldızlı otelde konaklayan 60 lise öğrencisi yedikleri yemekten sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi teşhisi konulan öğrenciler tedaviye alınırken, soruşturma başlatan İl Tarım Müdürlüğü ekipleri, yemeklerden numune alarak tahlile gönderdi.

Bolu Dağı mevkisinde bulunan Koru Otel'de ara tatil dönemini değerlendirmek için İstanbul ve Ankara'dan gelen 60 özel okul öğrencisi, otelde yemek yedikten sonra, akşam saatlerinde mide bulantısı, ishal ve kusma şikayeti yaşadı. Durumu ailelerine ve öğretmenlerine bildiren öğrenciler, otele çağrılan ambulans ve özel araçlarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Öğrencilere hastanede yapılan tahlillerde gıda zehirlenmesi teşhisi konulmasının ardından İl Tarım Müdürlüğü ekipleri oteldeki yemeklerden ve sudan numune aldı. Numunelerin yarın incelenmek üzere laboratuvara gönderileceği öğrenildi. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bolu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı. Öğrencilerin aileleri haberi alarak kentteki hastanelere gelip, çocuklarının durumu hakkında bilgi aldı. Otelde kalan yeğeninin rahatsızlandığını öğrenerek hastaneye gelen Yeliz Varan, yeğeninin yediği tavuktan dolayı bu hale geldiğini öne sürerek, "Yeğenim seminer için gelmişti. 2 günlük programları vardı. Fakat bugün aldığımız haber üzerine akşam saatlerine mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye geldi. Yaklaşık 60 öğrencinin burada olduğunu söylüyorlar. Otelin ciddi sorumsuzluğu. Otelden şikayetçi olduk. Çünkü gıda zehirlenmesi olarak belirttiler. Çocukların çoğu tavuk yediklerini söylüyorlar." dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: A Milli Takım’ın Dünya Kupası umutları sürüyor! Milliler, play-off biletini kaptı! İşte muhtemel rakipler
İstanbul'a DEVRİM gibi yeni imar planı: Evler 5 katlı olacak
Türkiye Puan Durumu Son Durum: 2022 Dünya Kupası G Grubu Puan Durumu! Türkiye Gruptan Nasıl Çıkar, Kaçıncı Sırada?
SON DAKİKA: Milyonlarca memur ve emekli zammı belli oluyor! 2022 Ocak en düşük SSK ve BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Bu iki güne dikkat! Çok sayıda il için kar ve sağanak uyarısı
Son dakika: Ümit Karan'dan yıllar sonra Burak Yılmaz ve Fatih Terim itirafı! "Her maç kavga ederdik, Fenerbahçe maçından sonra..."
Son dakika: Dünya Kupası Elemeleri sona erdi! İşte A Milli Takım'ın Play-off'taki muhtemel rakipleri...
Şerif Kunt 72 yaşında yeni takımına imza attı!
Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, şartları neler? Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı başvuruları ve branş dağılımı 2021:
Rusya duyurdu! Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalar durdu
ARKADAŞINA GÖNDER
Bolu'da 60 kolej öğrencisi yedikleri yemekten sonra hastanelik oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA