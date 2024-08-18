Bolu’da araç şarampole devrildi: Mecbure Kılıç öldü, eşi yaralı!

Sağlık ekibinin kontrolünde araçtaki Mecbure Kılıç'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralanan eşi sürücü Celal Kılıç ise yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kılıç'ın vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi. Mecbure Kılıç'ın cansız bedeni, inceleme sonrası aynı hastanenin morguna kaldırıldı...