Haberler Yaşam Haberleri Bolu’da baba ve oğullarına silahlı saldırı: 1 ölü 2 yaralı
Giriş Tarihi: 15.12.2023 19:31 Son Güncelleme: 15.12.2023 20:06

Bolu’da baba ve oğullarına silahlı saldırı: 1 ölü 2 yaralı

Bolu’da, Sanayi Sitesi’nde Kenan Ü. isimli şahıs aralarında husumet bulunan baba ve 2 oğlunu pompalı tüfekle yaraladı. Saldırıda ağır yaralanan Erhan Üreten hayatını kaybetti.

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Bolu’da baba ve oğullarına silahlı saldırı: 1 ölü 2 yaralı

Olay saat 15.00 sıralarında Bolu İzzet Baysal Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak-verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Kenan Ü. ile Erhan Üreten, Ersan Üreten ve babaları Ekrem Üreten arasında tartışma yaşandı. Kavgaya dönüşen tartışmada Kenan Ü. yanında bulunan pompalı tüfekle baba ve oğullarına ateş etti.

Kurşunların isabet ettiği 3 kişi kanlar içinde yerde kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Silahı ateşleyen kişinin enişte Kenan Ü. olduğu öğreniilirken, şahıs olayın ardından kaçtı. Olayda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Erhan Üreten, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Kenan Ü.'yü kısa süre içerisinde yakaladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Bolu’da baba ve oğullarına silahlı saldırı: 1 ölü 2 yaralı
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