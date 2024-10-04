Bolu’da feci kaza: 1 ölü 1 yaralı

Kaza, D-100 karayolu Yeniçağa ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ertürk idaresindeki kamyonet ile İstanbul istikametine seyreden F.A. idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler F.A. ve Mehmet Ertürk ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta sıkışarak ağır yaralanan 2 kişi bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralı F.A. ve Mehmet Ertürk ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ertürk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aydemir'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.