Bolu’da feci kaza! Motosikletle ATV çarpıştı: Kameralara anbean yansıdı

Yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Kaçan ATV sürücüsü, polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma sürüyor.