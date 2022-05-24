Bolu’da feci kaza! Otomobil, dinlenme tesisindeki TIR’lara çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Otomobilde sıkışan 4 kişi, ekiplerce araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sürücü Şefika Azoğlu ile kayınvalidesi Emine Azoğlu ve akrabası Hasan Kısmet'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücünün yaralanan eşi İbrahim Azoğlu ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.