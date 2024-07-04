Bolu’da girilmesi yasak olan barajda yüzen 13 kişiye ceza

Önceki gün ise barajın kilitli kapısını kırıp yüzmek için içeriye giren 13 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı. 13 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında, kişi başı 2 bin 52 TL olmak üzere toplam 26 bin 676 lira para cezası kesildi.

Jandarma ekiplerinin, yasaklı olan su barajıyla ilgili denetimlerini sıklaştırılacağı belirtildi.