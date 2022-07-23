Haberler Yaşam Haberleri Bolu’da, içme suyundan zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 23.7.2022 12:08 Son Güncelleme: 23.7.2022 12:24

Bolu’da, içme suyundan zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti

Bolu’da, kayınpederini ziyarete gittiği köyde içme suyundan zehirlenen Eyüp Ertem (49) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İlk vakaların 16 Temmuz’da ortaya çıktığı Yuva köyünde bugüne kadar içme suyundan zehirlenenleri sayısı 112’ye ulaştı. Hastalardan 60’ı taburcu edilirken, 52 hastanın tedavisi Bolu ve çevre illerde devam ediyor.

İHA
Bolu’da, içme suyundan zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti

Bolu'da, içme suyundan zehirlenme vakalarının yaşandığı Yuva köyünde yaşayan kayınpederini Kurban Bayramı'nda ziyarete giden Eyüp Ertem, ishal ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Ertem, vücudunda yoğun enfeksiyon tespit edilmesinin ardından zehirlenme teşhisi konularak hastanede tedavi altına alındı.

Bolu'da tedavi gördüğü hastanede durumu ağırlaşan Ertem, Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ertem, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ZEHİRLENENLERİ SAYISI 112'YE ULAŞTI

İlk vakaların 16 Temmuz'da ortaya çıktığı Yuva köyünde bugüne kadar içme suyundan zehirlenenleri sayısı 112'ye ulaştı. Hastalardan 60'ı taburcu edilirken, 52 hastanın tedavisi Bolu ve çevre illerde devam ediyor.

SON DAKİKA! Bolu'yu 'HÜS' hastalığı vurdu! Köylüler konuştu: "Allah bir daha böyle bir şey göstermesin"

EN ÇOK OKUNANLAR

Maaş farkı ne zaman yatacak? Tabloya bak öğren! 'Maaş farkları ne zaman ödenecek' sorusu SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ödeme takvimi ile netleşti
Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? SSK ve Bağkur Emekli maaşları yattı mı? İşte zamlı maaş farkları ödeme takvimi 2022
Maaş farkı ne kadar, ne zaman yatacak? 2022 Temmuz memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak? | Zamlı maaş ödeme takvimi Temmuz - Ağustos!
YKS Üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları 2022! ÖSYM YÖK Atlas ile 2-4 yıllık YKS taban puanları belli oldu
ÖSYM Üniversite YKS tercih kılavuzu ile tarihlerini duyurdu! 2022 YKS tercihleri ne zaman başlıyor/bitiyor?
Son dakika | Turan yolu geliyor: Türk Cumhuriyetleri'ni birbirine bağlayacak
YKS TERCİH KILAVUZU 2022: YKS tercihleri ne zaman başlıyor ve bitiyor? ÖSYM ile üniversite tercihleri tercih robotu
Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 22 Temmuz AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Elazığ’daki heyete tepki gösteren Mevlüde Teyze: ‘CHP döneminde açlıktan ölüyorduk’
Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'ye desteğini sürdürüyor! 'Bu işin üzerine gidin'
ARKADAŞINA GÖNDER
Bolu’da, içme suyundan zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA