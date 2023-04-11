Bolu’da ilginç anlar: Kaza yaptı, kendini araca kilitledi!

Alkollü olduğu iddia edilen Y.P., daha sonra olay yerinden uzaklaşmak için İlknur Sokağa girdi. Araç, İlknur Sokak üzerinde park halindeki 14 AS 593 plakalı kamyonete çarparak durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kazanın ardından kendisini araca kilitleyen Y.P.'yi ikna etmek için uzun süre uğraştı.