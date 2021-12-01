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Giriş Tarihi: 1.12.2021 10:58

Bolu'da inanılmaz vurgun: Dalga geçip küfürler etti!

DHA
Bolu’da inanılmaz vurgun: Dalga geçip küfürler etti!

İnternete 'kolay kredi' ilanı verip, kendisinden 15 bin TL kredi isteyen Cezmi Selek'i, bin TL'sini dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Lütfi Hun, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Alpağut Mahallesi'nde yaşayan Cezmi Selek, geçen yıl sosyal paylaşım sitesinden 'kolay kredi' ilanını görünce kredi için başvuru yaptı. 15 bin TL kredi talep eden Cezmi Selek, kendisini firma çalışanı gibi tanıtan Lütfi Hun ile görüştü. Hun, Selek'ten kredi ve dosya masrafları için bin TL istedi. Bin TL'yi gönderdikten sonra kredisi gönderilmeyen Selek, dolandırıldığını anlayıp polise başvurdu. Hun hakkında 'dolandırıcılık' suçlamasıyla dava açıldı. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Hun, SEGBİS ile bağlandı, şikayetçi Selek ise salonda hazır bulundu.

'DALGA GEÇİP KÜFÜRLER ETTİ'

Duruşmada yaşadıklarını anlatan Selek, şunları söyledi:
"Durumum sıkışıktı ve kredi almak istiyordum. Sosyal paylaşım sitesinde 'kolay kredi' ilanını gördüm. İrtibata geçerek 15 bin TL kredi için anlaştım. Karşımdaki şahıs önce benden dosya masrafı için 500 TL istedi, gönderdim. 15 dakika sonra şahıs beni bir kez daha arayıp, 500 TL daha istedi. Onu da gönderdim. Kredi alacağım için heyecanlıydım. Daha sonra 'krediye ne oldu' diyerek aradım. Şahıs benimle dalga geçmeye başladı ve küfürler etti. Daha sonra telefona ulaşamayınca dolandırıldığımı anladım. Kendisinden şikayetçiyim. Dolandırıldım, başkaları dolandırılmasın."

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Sanık Hun, üzerine atılı suçlamaları reddederek, "Kendisini tanımam, telefon görüşmem de olmamıştır. Zararına da karşılamak istemiyorum. Beraatimi istiyorum" dedi.
Hun'un dolandırıcılık suçunu işlediğine kanaat getiren mahkeme heyeti, sanığa 4 yıl 2 ay hapis ile 2 bin 180 lira adli para cezası verdi.

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Bolu'da inanılmaz vurgun: Dalga geçip küfürler etti!
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