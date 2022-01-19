Haberler Yaşam Haberleri Bolu'da kar kalınlığı 70 santimetreye çıktı
Giriş Tarihi: 19.1.2022 14:20 Son Güncelleme: 19.1.2022 14:25

Bolu'da kar kalınlığı 70 santimetreye çıktı

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Bolu’da kar kalınlığı 70 santimetreye çıktı

Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre Bolu'da kar kalınlığı 70 santimetreye kadar çıktı. Yetkililer, pazartesi gününe kadar kar yağışının devam edeceğini bildirdiler.

Bolu'da hafta sonu başlayan yoğun kar yağışı, her geçen gün etkini sürdürüyor. Cumartesi günü yağan kar yağışıyla kar kalınlığı 30 santimetreye çıkarken, Salı günkü yağışla birlikte şehir merkezinde kalınlık 70 santimetreye kadar çıktı. Öte yandan pazartesi gününe kadar yağışların devam etmesiyle birlikte merkezde kar kalınlığının 1 metreye kadar çıkması bekleniyor.

Bolu Meteoroloji yetkilileri şehir merkezinde 70, Kartalkaya'da 1.60, Abant'ta 104, Yedigöller'de ise 63 santimetre olarak ölçüldü. Şehir merkezinde oturan vatandaşların park halinde bulunan araçları yoğun kar yağışı altında resmen kayboldu.

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Bolu'da kar kalınlığı 70 santimetreye çıktı
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