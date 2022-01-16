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Giriş Tarihi: 16.1.2022 13:12 Son Güncelleme: 16.1.2022 13:14

Bolu'da kar manzaraları

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Bolu’da kar manzaraları

Bolu’da gece saatlerinde başlayan ve aralıksız olarak sabaha kadar yağan kar yağışı nedeniyle, şehir merkezinde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Bazı gençler, kardan adam yerine kardan kadın yaparak, farkındalık yarattılar.

Bolu'da kar kalınlığı şehir merkezinde 50 santimetreye kadar çıkınca, vatandaşlar kendilerine ailecek caddelere ve sokaklara atarak, bol bol karın tadını çıkartmaya çalıştılar. Anneler ise şişme botlarla cadde ortasında çocuklarına kayak kaydırarak, onların gönüllerini almaya çalıştılar.

Yoğun kar yağışı nedeniyle aç kalan güvercinler, duyarlı esnaflar ve vatandaşlar tarafından doyuruldular.

Bolulu bazı gençler işyerlerinin önüne kardan adam yerine kardan kadın yaparak, farkındalık yaratmaya çalıştılar. Küçük çocuklar hafta sonu olması nedeniyle okulların da kapalı olmasını fırsata çevirip, doya doya kartopu oynarken, bazı gençler ise birbirlerine kartopu atarak stres atmaya çalıştılar.

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Bolu'da kar manzaraları
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