Bolu’da kavşakta 4 otomobilin karıştığı kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Kaza, saat 12.45 sıralarında D-100 kara yolu Sanayi yan yol kavşağında meydana geldi. Ankara yönünden Bolu istikametine giden İbrahim Özdemir idaresindeki otomobil, kavşaktan sanayi yönüne giden Engin Gökdemir (60) yönetimindeki otomobile çarptı. Çarpmayla ağır hasar alan otomobilin sürücüsü Gökdemir, yaklaşık 15 metre savruldu. Kazaya sürücüsü belirlenemeyen otomobil ile Yılmaz Avcı yönetimindeki plakalı otomobil de karıştı. Kazanın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücülerinden Engin Gökdemir ile aynı araçta bulunan Sabri Gökdemir yaşamını yitirirken, sürücülerden İbrahim Özdemir ile otomobilde bulunan Ünal Karahan ve Özay Özalp yaralandı. Yaralılar sevk edildikleri hastanede tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.