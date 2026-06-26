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Giriş Tarihi: 26.06.2026 11:31

Bolu’da korkunç kaza! TIR kırmızı ışıkta bekleyen otomobile ok gibi saplandı: Yaralılar var!

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. TIR, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan ok gibi saplandı. Ekiplerin peş peşe geldiği olayda yaralıların olduğu bilgisine ulaşıldı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Bolu’da korkunç kaza! TIR kırmızı ışıkta bekleyen otomobile ok gibi saplandı: Yaralılar var!
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Kaza, gece saatlerinde, D-100 kara yolunun Yeniçağa kavşağı mevkisinde meydana geldi. A.C. yönetimindeki 34 ECS 155 plakalı TIR, kırmızı ışıkta bekleyen Z.Ç. idaresindeki 59 ABP 988 plakalı otomobile arkadan çarptı.

3 KİŞİ YARALANDI

Otomobildeki 3 kişi araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BOLU #KAZA

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Bolu’da korkunç kaza! TIR kırmızı ışıkta bekleyen otomobile ok gibi saplandı: Yaralılar var!
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