Bolu’da korkunç kaza! TIR kırmızı ışıkta bekleyen otomobile ok gibi saplandı: Yaralılar var!

3 KİŞİ YARALANDI

Otomobildeki 3 kişi araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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