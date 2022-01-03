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Giriş Tarihi: 3.1.2022 14:47

Bolu'da korkunç olay! Aldattığını düşündüğü eşini öldürdü

DHA
Bolu’da korkunç olay! Aldattığını düşündüğü eşini öldürdü

Bolu'nun Gerede ilçesinde, derede cesedi bulunan inşaat işçisi Metin Özalp’in (55), eşi Mürüvet Özalp (54) tarafından başına tahta ile vurularak öldürüldüğü belirlendi. Tutuklanan Mürüvet Özalp, ifadesinde, "Beni aldattığını fark ettim. Bu nedenle aramızda tartışma çıktı. Tartışma sırasında beni darbetti. Ben de tahtayla başına vurdum. Öldüğünü fark edince el arabasıyla taşıyıp dereye attım" dedi.

Gerede ilçesine bağlı Hacılar köyünde oturan inşaat işçisi Metin Özalp'in, cuma günü dere kenarında cansız bedeni bulundu. Dereden çıkarılan Özalp'ın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan incelemede Özalp'in, başına cisimle vurulduktan sonra hayatını kaybettiği ve sonra dereye atıldığı ortaya çıktı.



Eşi 3 gündür eve gelmemesine rağmen herhangi bir ihbarda bulunmayan Mürüvet Özalp, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna getirildi. Özalp'in evinde yapılan incelemede de kan izlerine rastlanıldı.

Jandarmadaki sorgusunda cinayeti itiraf eden Mürüvet Özalp, ifadesinde, "Beni aldattığını fark ettim. Bu nedenle aramızda tartışma çıktı. Tartışma sırasında beni darbetti. Ben de tahtayla başına vurdum. Öldüğünü fark edince el arabasıyla taşıyıp dereye attım" dedi.



Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Mürüvet Özalp, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Bolu'da korkunç olay! Aldattığını düşündüğü eşini öldürdü
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