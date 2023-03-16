Haberler Yaşam Haberleri Bolu’da korkutan deprem
Giriş Tarihi: 17.3.2023

Bolu’da korkutan deprem

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Bolu’da korkutan deprem
Bolu'da dün 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 13.55'te meydana gelen sarsıntı Ankara, İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. Bolu Valisi Erkan Kılıç, depremde can ve mal kaybı olmadığını, sadece bir binayla ilgili kısmi çatlak olduğunu belirtti. AFAD'dan "Marmara Denizi'nin içinden geçen fayları tetiklemesi mümkün değil" açıklaması yapıldı.

İRAN'DA DA DEPREM
İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Van'da da hissedildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Uçağı kaçırınca hayatta kaldı ama... "Tüm sıfatlarım gitti, artık kimsenin evladı değilim”
İYİ Parti'de peş peşe istifa depremi: MHP'ye üye oldular
SON DAKİKA | Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi! Başkan Erdoğan: Türk Yatırım Fonu Kurucu Anlaşması imzalandı
Duvar temizliğinin en etkili hali! Boyatmadan bembeyaz duvarlarınıza tekrar kavuşun…
SON DAKİKA: Yavuz Ağıralioğlu açtı ağzını yumdu gözünü: 25 yılda yemediğimiz küfrü 3 günde yedik, İYİ Parti'nin gardı düştü
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Resmi Gazete'de yayımlandı! İnşaatlar için devrim gibi düzenleme! Bu tarihten itibaren satış yapılamayacak
Yeni Zelanda’da 7.1’lik korkutan deprem!
Sağlık harcamalarında yeni dönem! Bakan Bilgin duyurdu: Vatandaşa ödenen tutar artırıldı
Kemal Kılıçdaroğlu sel felaketi yaşayan Vanlılara verdiği sözü de tutmadı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Bolu’da korkutan deprem
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA