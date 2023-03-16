Bolu’da korkutan deprem

Bolu'da dün 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 13.55'te meydana gelen sarsıntı Ankara, İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. Bolu Valisi Erkan Kılıç, depremde can ve mal kaybı olmadığını, sadece bir binayla ilgili kısmi çatlak olduğunu belirtti. AFAD'dan "Marmara Denizi'nin içinden geçen fayları tetiklemesi mümkün değil" açıklaması yapıldı.İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Van'da da hissedildi.