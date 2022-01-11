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Giriş Tarihi: 11.1.2022 20:11 Son Güncelleme: 11.1.2022 20:13

Bolu'da şantiyede çıkan kavgada bir kişi mesai arkadaşını öldürdü

DHA
Bolu’da şantiyede çıkan kavgada bir kişi mesai arkadaşını öldürdü

Bolu'da, şantiyede çalışanları arasında çıkan kavgada bıçaklanan işçilerden Ahmet Kuyucu (61) hayatını kaybetti. Kavgayı ayırmaya çalışan 1 işçinin de yaralandığı olayın şüphelisi Necati G. (26) tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Olay dün gece saatlerinde Bolu'ya bağlı Yenigeçitveren köyü mevkisinde bulunan bir tavuk üretim çiftliğinde meydana geldi. Gece saatlerinde Necati G. ile Ahmet Kuyucu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Necati G., cebinden çıkardığı bıçakla mesai arkadaşı Ahmet Kuyucu'ya saldırdı. Kalbine ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılan Kuyucu, olay yerinde hayatını kaybetti. Kavgayı ayırmaya çalışan bir işçi de hafif şekilde yaralandı.

KATİL TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Mesai arkadaşını bıçaklayarak öldüren Necati G., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Bolu'da şantiyede çıkan kavgada bir kişi mesai arkadaşını öldürdü
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