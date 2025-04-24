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Giriş Tarihi: 24.4.2025 21:26

Bolu’da tartıştığı çifti bıçakla yaraladı!

Bolu'nun Gerede ilçesinde yaylada kalan İ.G., ile eşi Z.G, evlerinde E.P., ile tartıştı. Yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine E.P., bıçakla İ.G., ve Z.G., çiftine saldırdı. İ.G., ve Z.G., yaralanırken, olay yerinden kaçan E.P.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

DHA
Bolu’da tartıştığı çifti bıçakla yaraladı!

Olay, sabah saatlerinde Gerede ilçesine bağlı Mircekiraz köyü yaylasında meydana geldi. Yaylada kalan İ.G. ile eşi Z.G., evlerinde E.P. ile tartıştı. Yaşanan tartışmanın ardından E.P., bıçakla İ.G. ve Z.G. çiftine saldırdı. Bıçaklanarak yaralanan İ.G. ve Z.G.'nin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çift, olay yerindeki ilk müdahaleleri sonrası Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. İ.G.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olay yerinden kaçan E.P.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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Bolu’da tartıştığı çifti bıçakla yaraladı!
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