Bolu’da yıldırım orman yangınına neden oldu... Söndürme çalışmaları devam ediyor

Bolu'da sağanak yağışın eşlik ettiği hava koşullarında, ormanlık alana düşen yıldırım sonucu yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. İtfaiye ekiplerinin hızla müdahalesi sonucu ilk etapta kontrol altına alınan alevler, ancak arazinin engebeli yapısı ve rüzgarın etkisiyle tekrar canlandı. Müdahalelerin zorlaştığı bu noktada, Yangına, İstanbul ve Bursa'dan gelen 2 yangın söndürme helikopteri, 5 iş makinesi, 10 arazöz, 5 su ikmal aracı, 20 ilk müdahale aracı ve aralarında köylülerin de bulunduğu 120 kişiyle müdahale ediliyor.

Bolu merkez, Göynük, Mudurnu ve Seben ilçelerinden ve Düzce'den gelen orman işletme müdürlüklerine ait arazözler de yangına karadan müdahale ediyor. Ekiplerin koordineli çalışmalarıyla alevlerin kontrol altına alınması için yoğun çaba harcanıyor.