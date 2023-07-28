Haberler Yaşam Haberleri Bolu’da yıldırım orman yangınına neden oldu... Söndürme çalışmaları devam ediyor
Giriş Tarihi: 28.7.2023 11:24 Son Güncelleme: 28.7.2023 11:27

Bolu’da yıldırım orman yangınına neden oldu... Söndürme çalışmaları devam ediyor

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Aşağıkınık köyü civarında meydana gelen orman yangını, yetkilileri ve yerel halkı alarma geçirdi. Akşam saatlerinde başlayan ve yıldırım düşmesi sonucu çıktığı tespit edilen yangına karadan ve havadan müdahaleler sürüyor.

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Bolu’da yıldırım orman yangınına neden oldu... Söndürme çalışmaları devam ediyor

Bolu'da sağanak yağışın eşlik ettiği hava koşullarında, ormanlık alana düşen yıldırım sonucu yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. İtfaiye ekiplerinin hızla müdahalesi sonucu ilk etapta kontrol altına alınan alevler, ancak arazinin engebeli yapısı ve rüzgarın etkisiyle tekrar canlandı. Müdahalelerin zorlaştığı bu noktada, Yangına, İstanbul ve Bursa'dan gelen 2 yangın söndürme helikopteri, 5 iş makinesi, 10 arazöz, 5 su ikmal aracı, 20 ilk müdahale aracı ve aralarında köylülerin de bulunduğu 120 kişiyle müdahale ediliyor.

Bolu merkez, Göynük, Mudurnu ve Seben ilçelerinden ve Düzce'den gelen orman işletme müdürlüklerine ait arazözler de yangına karadan müdahale ediyor. Ekiplerin koordineli çalışmalarıyla alevlerin kontrol altına alınması için yoğun çaba harcanıyor.

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Bolu’da yıldırım orman yangınına neden oldu... Söndürme çalışmaları devam ediyor
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