Bolu’da yolcu otobüsü kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza sırasında otobüste bulunan 25 yolcu büyük korku yaşadı.Kazada yaralanan 14 kişi, olay yerine gelen 112 Acil ekipleri tarafından sevk edildikleri hastanelerde tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.