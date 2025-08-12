Haberler Yaşam Haberleri Bolu’da yolcu otobüsü kazası: 1 ölü, 10 yaralı
Bolu’da TEM Otoyolu’nun Bahçeköy köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsü ile soğan yüklü kamyon çarpıştı. Feci kazada otobüs şoförü hayatını kaybederken, 1’i ağır 10 kişi yaralandı.

Malatya'dan İstanbul'a seyir halinde olan Kayısı Kent firmasına ait yolcu otobüsü, Gürkan Güner yönetiminde İstanbul istikametine ilerlerken, aynı yönde giden Yusuf S.'nin kullandığı soğan yüklü kamyonla çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın şiddetiyle otobüs şoförü Gürkan Güner olay yerinde yaşamını yitirdi.

Otobüsteki 10 yolcu yaralandı, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun İstanbul istikameti bir süre tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açık kaldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

