Bolu’daki darp olayında 6 sanığın cezası belli oldu! Öldü zannederek parka bırakmışlardı

Bolu'da çay ocağı işletmeciliği yapan Turan Ayten, yanında çalıştırdığı Gülay Gümüş ile arasında doğan ilişki sonrası, aralarında husumet meydana gelmiş ve Emrah Balıkçı, Emrah Korhan, Gülay Gümüş, Kenan Hançar, Metin Akyol, Murat Çalışkan ile Yasin Vural hakkında Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, "Adam öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılmıştı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 7 sanığın daha önceden, "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ayrı bir dosyada yargılandıkları gerekçesiyle bu iki dosyanın birleştirilmesine karar verilmişti. Duruşma her iki dosyanın birleştirme kararının ardından biri tutuklu 7 sanık son kez hakim karşısına çıktılar.

İki yıl önce çay ocağı işletmecisi Turan Ayten'i, önce Pirahmetler Köyünün ormanlık alanına götürüp burada, yumruk, tekme ve sopayla darp eden 7 kişi daha sonra Ağaççılar Köyüne götürdükleri ve darp olayını burada da gerçekleştirip, öldü zannedilerek Bolu Merkez'de bulunan Kızılay Parkına atıp kaçan 7 kişinin Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki davaları tamamlandı. Sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek suçları birbirlerinin üzerine attılar.

Duruşmaya, Emrah Balıkçı tutuklu olarak katılırken, mahkeme heyeti son duruşmada tutuksuz yargılanan Emrah Korhan, Gülay Gümüş, Kenan Hançar, Metin Akyol ve Murat Çalışkan'ın ayrı ayrı 17'şer yıl hapis cezasına çarptırılmasına ve 5 sanığında tutuklanmasına, Yasin Vural'ın beraatine karar verirken, 6 tutuklu sanığa toplamda 102 yıl hapis cezası verdi.