Haberler Yaşam Haberleri Bolu’daki yangın faciasında işletme sahibi gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 21.1.2025 17:25 Son Güncelleme: 21.1.2025 18:04

Bolu’daki yangın faciasında işletme sahibi gözaltına alındı

Bolu'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın faciasında 66 vatandaş hayatını kaybetti. Adalet Bakanı Yılmaz tunç, facia sonrası sonrası işletmenin sahibi olan Halit Ergül'ün de aralarında bulunduğu 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Bolu’daki yangın faciasında işletme sahibi gözaltına alındı

Bolu Kartalkaya'da yaşanan yangın faciasında 66 kişi hayatını kaybetti. Yangın sonrasıda Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

İŞLETME SAHİBİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında aralarında işletme sahibi Halit Ergül'ün de bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangının çıkış sebebiyle ilgili alanında uzman 5 kişilik bilirkişi heyetinin incelemelerinin devam ettiğini kaydederek, kusur tespiti için çalışmaların sürdüğünü belirtti.


SORUŞTURMA HASSASİYETLE SÜRÜYOR

Bakan Tunç, soruşturmanın hassasiyetle yürütüldüğünü belirterek, "Yangın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, aynı acıların tekrar yaşanmamasını temenni ediyorum" dedi.

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Bolu’daki yangın faciasında işletme sahibi gözaltına alındı
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